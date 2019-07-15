"Яндекс.Такси" покупает активы группы компаний "Везёт"

"Яндекс.Такси" покупает программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет". Акционеры группы получат до 3,6% "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения "ключевых целей по операционных и иным показателям". Таким образом, после завершения сделки 56,2% сервиса "Яндекс.Такси" будет принадлежать непосредственно "Яндексу", 35% - Uber, 5,3% - сотрудникам в рамках программы поощрения.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, в течение трех лет "Яндекс.Такси" собирается вложить в приобретаемые активы около 8 млрд руб., из них примерно половина пойдет на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, остальное – на программы поддержки местных таксопарков и водителей.

"Для пользователей "Везёт" всё останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину как через приложения Rutaxi и "Везёт", так и по телефону. "Везёт" и "Яндекс.Такси" продолжат расширять существующие центры обучения водителей и открывать новые. Водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу "Яндекс.Такси", - говорится в сообщении сервиса.

Сделка, предположительно, будет закрыта до конца 2019 года. Ее уже одобрили сами стороны, осталось дождаться согласия Федеральной антимонопольной службы.