Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз привлекался за нарушение ПДД

Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Башкирии, 18 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В основном - за превышение скоростного режима. Об этом сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, авария произошла "просто на пустом месте" - проблем с дорожным покрытием и разметкой на данном участке нет.

Также он добавил, что пассажиры автобуса были не пристегнуты ремнями безопасности, передает "Интерфакс".

Напомним, авария случилась 14 июля в Архангельском районе Башкирии на 61 км трассы Уфа - Инзер - Белорецк. Опрокинулся автобус, в котором находились с 39 пассажиров. Транспортное средство ехало из Миндигулово в Набережные Челны.

В ДТП погибли шесть человек и пострадали 28. Авария могла произойти из-за сильного ливня.

В настоящее время в больнице остаются восемь пострадавших. В пункте временного размещения осталось четыре человека, сообщает Regnum.