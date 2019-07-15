В Кургане в молоке из Казахстана нашли кишечную палочку

На прилавках курганских магазинов в молоке, которое произведено в Казахстане и реализуется на территории Зауралья, нашли кишечную палочку.

Это удалось выявить в ходе мониторинга пищевой продукции, поступающей на прилавки торговых центров Кургана, сообщили Накануне.RU в управлении Россельхознадзора по Курганской области.

Палочку нашли после проведения лабораторных исследований. Сейчас задача контролирующих органов - не допустить попадания этого молока на прилавки магазинов.

Около года назад были проведены лабораторные испытания продукции молочного завода "Зенченко и К". Удалось установить, что образец молока с массовой долей жирности 3,2% не соответствует требованиям, а жировая фаза фальсифицирована жирами немолочного происхождения.