06 Августа 2020
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Общество Курганская область
корова, молоко (2016) | Фото:vk.com

В Кургане в молоке из Казахстана нашли кишечную палочку

На прилавках курганских магазинов в молоке, которое произведено в Казахстане и реализуется на территории Зауралья, нашли кишечную палочку.

Это удалось выявить в ходе мониторинга пищевой продукции, поступающей на прилавки торговых центров Кургана, сообщили Накануне.RU в управлении Россельхознадзора по Курганской области.

Палочку нашли после проведения лабораторных исследований. Сейчас задача контролирующих органов - не допустить попадания этого молока на прилавки магазинов.

Около года назад были проведены лабораторные испытания продукции молочного завода "Зенченко и К". Удалось установить, что образец молока с массовой долей жирности 3,2% не соответствует требованиям, а жировая фаза фальсифицирована жирами немолочного происхождения.

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В Кургане в молоке из Казахстана нашли кишечную палочку

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Теги: молоко, Казахстан, кишечная палочка, Курган, Россельхознадзор



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