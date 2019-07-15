В Иркутской области медицинская помощь потребовалась нескольким тысячам жителей

В Иркутской области продолжается разбор завалов и ликвидация наводнения. В частности, в регионе в два раза сократилось количество подтопленных домов.

Как сообщил "Федералпресс" руководитель пресс-службы МЧС по Иркутской области Андрей Шутов, до конца лета межведомственная комиссия должна завершить обследование домов, пострадавших от наводнения.

"Остается подтопленным один населенный пункт - Тулун с 49 жилыми домами и населением 123 человека. Для проведения просушки домов задействовано 13 тепловых пушек. На сегодняшний день число погибших составило 25 человек, а без вести пропавшими числятся 8 человек. Проводятся розыскные мероприятия", - сообщил сотрудник ведомства.

В региональном МЧС также пояснили, что электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах и последующая работа проводится по заявкам пострадавших от паводка жителей. Согласно уточненной информации за медицинской помощью обратились 4,3 тыс. человек, в том числе и 743 ребенка. Амбулаторная помощь оказана 3,7 тыс. обратившимся, а под наблюдением врачей находятся 666 человек.

"На ликвидацию последствий ЧС задействованы 3,8 тыс. человек и 1 тыс. 45 единиц техники, в том числе от МЧС и Минобороны РФ", - резюмировал Андрей Шутов.