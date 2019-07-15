В Прикамье нашли тело, предположительно, сотрудника Росгвардии

В Лысьве в автомобиле нашли тело местного жителя, одетого в форму, похожую на экипировку Росгвардии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Фотография появились в соцсетях. На ней видно, что в машине, которая якобы закрыта изнутри, лежит мёртвый человек, одетый в форму, похожую на "росгвардейскую". На его теле – следы выстрелов.

В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU сообщили, что по факту обнаружения тела жителя Лысьвы проводится проверка.