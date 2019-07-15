06 Августа 2020
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Сергей Зверев Байкал (2019) | Фото:instagram.com/zverevsuperstar

Сергей Зверев приехал на Байкал – спасать малую родину от завода по розливу воды

Стилист и певец Сергей Зверев (55) оказался более последовательным защитником природы и людей, чем многие известные экологи и оппозиционеры. Артист отправился к себе на малую родину – в небольшой поселок Култук на Байкале.

В родном селении Зверева уже построен китайский завод по розливу воды из Байкала. На фоне цехов завода и загрязненной воды озера Сергей фотографируется с транспарантами "Спасем Байкал!".

Ð¡ÐµÑ€Ð³ÐµÐ¹ Ð—Ð²ÐµÑ€ÐµÐ² Ð‘Ð°Ð¹ÐºÐ°Ð»|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/zverevsuperstar

"Я сейчас на Байкале, на Таловских Болотах. Култук. На моём фоне китайского завода по розливу воды в Китай... Спасём Байкал вместе!!! Всех местных жителей мучает только один вопрос : "Когда уберут этот завод и когда очистят изуродованную территорию???", - пишет Зверев в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

"Я сейчас нахожусь на Озере Байкал ... К большому сожалению, как вы можете увидеть на фото, вода Байкала загрязнена бутылками, пластиковыми пакетами, окурками и водорослями спирогирой... Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы привести Байкал в порядок???" – возмущается артист.

В этом году Зверев уже схлопотал в суде штраф – за одиночный пикет у стен Кремля в защиту Байкала. Вместе с экоактивистами он продолжает бороться за остановку завода.

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Сергей Зверев приехал на Байкал – спасать малую родину от завода по розливу воды

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Теги: сергей зверев, байкал, строительство завода, загрязнение, экология



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