06 Августа 2020
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Общество Челябинская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

ВККС рассмотрит жалобу экс-председателя Центрального районного суда Челябинска

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит 24 июля жалобу Рамзии Лутфуллоевой на решение квалификационной коллегии судей Челябинской области о прекращении ее полномочий председателя Центрального районного суда, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, в апреле после жалоб подчиненных Квалификационная коллегия судей Челябинской области прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Рамзии Лутфуллоевой. Жалобы на Рамзию Лутфуллоеву стали поступать после ее решения занять вышестоящую должность.

"Я с этим решением абсолютно согласен. Надеюсь, что и высшая квалификационная коллегия это решение поддержит. Я своего решения никогда не скрывал – она не должна работать, по крайней мере руководителем. Мне кажется, что не каждый судья может быть хорошим руководителем, и этот пример наглядно свидетельствует об этом", - прокомментировал председатель Челябинского облсуда Вячеслав Малашковец.

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ВККС рассмотрит жалобу экс-председателя Центрального районного суда Челябинска

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Теги: облсуд, Рамзия Лутфуллоева, отставка, жалоба,



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