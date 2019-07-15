ВККС рассмотрит жалобу экс-председателя Центрального районного суда Челябинска

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит 24 июля жалобу Рамзии Лутфуллоевой на решение квалификационной коллегии судей Челябинской области о прекращении ее полномочий председателя Центрального районного суда, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, в апреле после жалоб подчиненных Квалификационная коллегия судей Челябинской области прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Рамзии Лутфуллоевой. Жалобы на Рамзию Лутфуллоеву стали поступать после ее решения занять вышестоящую должность.

"Я с этим решением абсолютно согласен. Надеюсь, что и высшая квалификационная коллегия это решение поддержит. Я своего решения никогда не скрывал – она не должна работать, по крайней мере руководителем. Мне кажется, что не каждый судья может быть хорошим руководителем, и этот пример наглядно свидетельствует об этом", - прокомментировал председатель Челябинского облсуда Вячеслав Малашковец.