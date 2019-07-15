06 Августа 2020
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луна месяц (2015) | Фото: Накануне.ru

В NASA объяснили, почему американцев все еще нет на Луне и Марсе

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование. Так заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.

Всему виной, по его словам, стали политические риски и последовавшие за ними проблемы с финансированием, а также технические риски.

Брайденстайн рассказал, что США пытались вернуться на Луну и покорить Марс и в 1990-х и в 2000-х годах, однако именно эти факторы заставили NASA свернуть программы, пишет Regnum.

"Откровенно говоря, если бы не политические риски, США были бы уже на Марсе", - заявил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал, что увеличит финансирование NASA для "большого возвращения в космос".

Трамп подчеркнул, что Штаты должны вновь побывать на Луне, а затем приступить к освоению Марса. Поэтому он скорректирует бюджет, включив туда дополнительные 1,6 млрд долларов.

Однако окончательное решение по данному вопросу остается за Конгрессом США.

Ранее сообщалось, что американцы планируют совершить очередную пилотируемую миссию на Луну в 2028 году.

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В NASA объяснили, почему американцев все еще нет на Луне и Марсе

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Теги: NASA, Луна, Марс



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Ранее 22.07.2019 08:05 Мск Американские астронавты собрались жить на Луне

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