06 Августа 2020
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цифровая экономика, матрица, код (2017) | Фото: Dashburst.com

"Ростелеком" и "Ростех" объединились для создания "Цифромеда"

Развитием российских медицинских информационных систем будет заниматься "Цифромед" - совместное предприятие "Ростелекома" и "Ростеха".

Известно, что ранее обе государственные корпорации по отдельности занимались внедрением информационных систем в рамках госпроекта, а теперь за счет партнерства хотят повысить свою долю на рынке. Планируется, что объединение усилий ускорит информатизацию медицины, в процессе задействуют и частные структуры. В "Цифромеде" доля "Ростелекома" составляет 51%, "Ростеха" - 49%.

Цифровая экономика, электронная экономика(2017)|Фото: ТАСС

Перед совместным предприятием стоят задачи по разработке, внедрению и эксплуатации информационных систем и их компонентов: в частности, СП отвечает за поддержку программного обеспечения для Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Речь идет о создании цифровых сервисов для россиян: электронные медицинские карты, онлайн-запись к врачам, кабинет "Мое здоровье" на Госуслугах и другие.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Коммерсант", также СП будет работать над созданием и развитием информационно-аналитической системы госзакупок лекарств.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ростех" будет курировать развитие в России блокчейн-технологий, квантовых сенсоров, "интернета вещей" и 5G.

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"Ростелеком" и "Ростех" объединились для создания "Цифромеда"

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Теги: Ростелеком, Ростех, Цифромед, медицина



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