06 Августа 2020
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Общество Тюменская область
Авиакомпания Ямал самолёты Рощино Тюмень (2019) | Фото: Накануне.RU

В Москве на два с половиной часа задерживает вылет в Тюмень "SSj-100" "Ямала"

Самолёт "Сухой суперджет-100" ("SSj-100") позже вылетит из столицы в Тюмень, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно онлайн-табло тюменского "Рощино", борт должен был приземлиться в 14.00, однако сделает это только в 16.20. В пресс-службе столичного "Домодедово" Накануне.RU не смогли сказать, почему задержан самолёт. По данным его онлайн-табло, вылет задерживается до 12.00 по Москве. Получить комментарий "Ямала" не удалось.

Напомним, в конце мая произошли три неприятных случая с принадлежащими "Ямалу" "SSj-100". Сначала в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за неполадок с бортовым самописцем на несколько часов задержался вылет в Ноябрьск. Потом самолёт, который должен был прилететь из Москвы в Тюмень, задержался на 12 часов из-за включившегося датчика неполадок с тормозами. Наконец, борт, летевший из Нового Уренгоя в Уфу, из-за сбоя одной из систем полпути преодолел на минимальной высоте. В начале июля "SSj-100" авиакомпании "Ямал", который должен был отвезти пассажиров из Салехарда в Тюмень, сделал это с восьмичасовым опозданием – вместо 10.10 лайнер вылетит в пункт назначения в 18.30.

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В Москве на два с половиной часа задерживает вылет в Тюмень "SSj-100" "Ямала"

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Теги: SSj-100, авиакомпания Ямал, Домодедово, Рощино



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