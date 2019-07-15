Вертолёт Ми-8 едва не рухнул в Долину гейзеров на Камчатке

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткое приземление в Долине гейзеров в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На борту находилось 7 человек и оборудование, во время посадки никто не пострадал.

Происшествие заинтересовало дальневосточную транспортную прокуратуру. Сейчас правоохранительные органы проверяют, что произошло на самом деле. Известно, что вертолёт получил повреждения, которые и заставили пилота посадить его в неподходящем месте, пишет Федералпресс.

"Обстоятельства произошедшего уточняются", - отметили в прокуратуре.