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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
путин журавли стерхи мотодельтаплан (2012) | Фото: kremlin.ru

Погибший в Подмосковье пилот обучал Путина для полетов со стерхами

Погибший при жесткой посадке вертолета Robinson президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин учил Владимира Путина летать на дельтаплане.

Напомним, президент в 2012 году принимал участие в эксперименте "Полет надежды" по спасению редкого вида журавлей — стерхов.

Вертолет, на котором летел президент федерации, совершил аварийную посадку в Московской области, под городом Солнечногорском, 14 июля. На его борту находилось пилот и пассажир, оба погибли.

В руководстве федерации подтвердили ТАСС, что одним из погибших является Никитин.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело.

Ранее Никитин подтвердил, что именно он сопровождал первое лицо государства в полете на дельтаплане со стерхами. Он рассказал, что почти полтора года был инструктором Путина и учил его полетам на дельталете.

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Погибший в Подмосковье пилот обучал Путина для полетов со стерхами

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Теги: игорь никитин, вертолет, жесткая посадка, владимир путин, стерхи



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Ранее 14.07.2019 20:49 Мск В Подмосковье погиб президент Федерации сверхлегкой авиации РФ

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