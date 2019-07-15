06 Августа 2020
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самолёт сухой суперджет-100 авиакомпания ямал (2018) | Фото: Накануне.ru

Самолет авиакомпании "Ямал" вернулся в аэропорт Пулково из-за технической неисправности

Самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании "Ямал", следующий рейсом из Санкт-Петербурга до Нового Уренгоя, был вынужден вернуться в аэропорт Пулково, передает корреспондент Накануне.RU

Из аэропорта Санкт-Петербурга лайнер вылетел в 3.20 по московскому времени. После взлета воздушное судно полтора часа кружило над городом, а после вновь приземлилось в Пулково.

Как сообщили в справочной аэропорта, самолет вернулся в воздушную гавань из-за небольшой технической неисправности. В чем именно заключается эта неисправность в аэропорту не уточнили.

Отметим, что по данным онлайн-табло, рейс отменен.

Добавим также, что задерживается и другой рейс авиакомпании "Ямал". Самолёт "Сухой суперджет-100" ("SSj-100") позже вылетит из столицы в Тюмень. Согласно онлайн-табло тюменского "Рощино", борт должен был приземлиться в 14.00, однако сделает это только в 16.20. В пресс-службе столичного "Домодедово" Накануне.RU не смогли сказать, почему задержан самолёт. По данным его онлайн-табло, вылет задерживается до 12.00 по Москве.

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Самолет авиакомпании "Ямал" вернулся в аэропорт Пулково из-за технической неисправности

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Теги: Пулково, новый уренгой-санкт-петербург, авиакомпания ямал, возвращение в аэропорт



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Развитие сюжета:

Ранее 15.07.2019 12:20 Мск Названа официальная причина возвращения самолета авиакомпании "Ямал" в Пулково

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