06 Августа 2020
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Общество В России Москва
Кристина Асмус (2018) | Фото:instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус призналась, что страдает расстройством пищевого поведения

31-летняя звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус призналась, что изводит себя диетами и голоданием до такой степени, что ей уже впору лечиться от нарушения пищевого поведения.
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В Instagram девушка написала, что быть худой для нее очень сложно, поскольку она склонна к полноте и набирает килограммы от одного вида еды. Кристина рассказывает, что если будет питаться так, как хочется, то уже через месяц догонит по размеру своего мужа, юмориста Гарика Харламова, который никогда стройными формами не отличался. Асмус предупреждает читателей, что буквально измывается над собой, и что осознает неправильность своего образа жизни. Но пока ничего поделать с собой не может, поэтому принимает советы.

"Ооох, знали бы вы сколько усилий мне стоит моё тело Если вы когда-нибудь видели фото в моей ленте с едой, то скорее всего это просто реквизит ))))))) Как бы вам ни было сложно в это поверить, но я склонна к полноте Да-да, я поправляюсь даже когда просто смотрю на еду Причём, настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, не больше Недавно, например, я купила брюки (когда была в плохой форме)), а через пару недель мне пришлось ушивать их в талии на 11 см.!

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Ну короче.., есть одна засада - люблю и принимаю я себя только ооооооооочень худой. Поэтому я изнуряю себя адскими голодными диетами Расшифровываю - перед съёмками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем Ну, типа чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу. И две. Причём, абсолютно легко. Мотивация - моё всё", - пишет актриса.

"Гордиться нечем. Поводов для радости нет. Ни в коем случае не делайте также!!! Это плохо для здоровья. Но я ничего не могу с собой поделать... У меня дичайший страх поправиться и выглядеть не так, как я для себя решила Состояния у меня два - либо тотальный голод, либо неприличное обжорство (смотреть моё видео от 27 апреля). Ну, не люблю я полумеры А как сделать так, чтобы быть мега худой и при этом есть, я не знаю", - заключает Кристина.

Ранее девушка рассказывала, что в детстве и юности профессионально занималась спортом, но с тех пор, как бросила – практически не бывала в спортзале и никакой физкультурой не занималась.

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Актриса Кристина Асмус призналась, что страдает расстройством пищевого поведения

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Теги: кристина асмус, голодание, диета, пищевое поведение, лишний вес, страх



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