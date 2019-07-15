На автомобильном заводе "Урал" начнут выпускать автобусы на сжиженном природном газе

На автомобильном заводе "Урал" в Миассе могут начать сборку автобусов, работающих на сжиженном природном газе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"У нас большие планы по обновлению транспортного парка, в том числе и автобусов. Имея в нашей области такое крупное предприятие, как автомобильный завод "Урал", я хотел бы, чтобы большей частью общественного, коммунального и дорожного транспорта занимались наши автомобилестроители", - отметил глава области Алексей Текслер.

Руководитель региона рассказал, что обсуждал с руководством предприятия эту инициативу.

"Это важно в том числе и для улучшения экологической ситуации в регионе. Вы знаете, что у нас загрязнение идет не только от стационарных источников в виде предприятий, но и от передвижных – автотранспорта. Современный и экологичный общественный транспорт – это то, что нам нужно. Мы будем производить его здесь, что вдвойне хорошо", – подчеркнул он.