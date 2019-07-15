В Екатеринбурге на Ботанике столкнулись легковушка и мотоцикл: есть пострадавшие

В Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга произошло ДТП с мотоциклом.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось вечером 14 июля на улице Шварца: столкнулись легковой автомобиль Zaz Chancer и мотоцикл Yamaha. В результате инцидента есть пострадавшие, их число в ведомстве не уточнили.

На место ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение. Все обстоятельства аварии сейчас выясняет ГИБДД.

Фото с места аварии