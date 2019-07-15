Рост экономики КНР оказался самым низким с 1992 г.

Государственное бюро статистики КНР опубликовало данные по росту экономики страны. Как передаёт гонконгское издание South China Morning Post, ВВП Китая вырос во втором квартале текущего года на 6,2%, что является самым низким показателем с начала публикации подобной статистики 1992 году.

Эти показатели соответствуют планам Пекина, установленным в коридоре от 6 до 6,5%, но свидетельствуют о давлении на китайскую экономику торговой войны с США.

Данные оказались лучше прогнозов Bloomberg, согласно которым, ожидался рост в 6,2%. Но даже в кризисном 2009 г. рост китайской экономики не падал ниже 6,4%.

Отмечается снижение экспорта и импорта, связанное с эскалацией торговой войны с крупнейшим внешнеэкономическим партнёром Китая - Соединёнными Штатами.

Ещё в 2015 г. китайскими властями была сформулирована концепция "новой реальности" - Поднебесная из развивающегося государства превратилась в державу с крупнейшим по размеру ВВП, и теперь приоритетом КНР стало не удержание высоких темпов роста, а сбалансированное развитие экономики.