06 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) |

В Сургуте "БМВ" врезался в фонарь, погибли трое

В Сургуте произошла смертельная авария – погибли несколько человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского отдела полиции.

Около 2.00 14 июля около дома № 4 по Энергетиков 20-летний водитель ехал на "Лексусе" по прилегающей территории в сторону проезжей части. Он создал помеху для движения "БМВ", 25-летний пьяный водитель которого, заметив выезжавший автомобиль, изменил направление движения и скорость. Из-за этого машина выехала на газон и опрокинулась.

Пострадали как сама "БМВ", так и её водитель, который в итоге попал под "уголовку", ему грозит до двух лет колонии. Ехавшие в этом же авто 25-, 26- и 28-летние пассажиры погибли. Водитель "Лексуса" также стал фигурантом уголовного дела, он может получить до семи лет. Мера пресечения ни тому, ни другому пока не избрана.

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В Сургуте "БМВ" врезался в фонарь, погибли трое

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Теги: БМВ, Сургут, Лексус, авария, фонарь



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Развитие сюжета:

Ранее 11.08.2019 11:09 Мск В Сургуте местные жители считают, что виновником аварии с тремя трупами признали не того водителя

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