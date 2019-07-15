В Сургуте "БМВ" врезался в фонарь, погибли трое

В Сургуте произошла смертельная авария – погибли несколько человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского отдела полиции.

Около 2.00 14 июля около дома № 4 по Энергетиков 20-летний водитель ехал на "Лексусе" по прилегающей территории в сторону проезжей части. Он создал помеху для движения "БМВ", 25-летний пьяный водитель которого, заметив выезжавший автомобиль, изменил направление движения и скорость. Из-за этого машина выехала на газон и опрокинулась.

Пострадали как сама "БМВ", так и её водитель, который в итоге попал под "уголовку", ему грозит до двух лет колонии. Ехавшие в этом же авто 25-, 26- и 28-летние пассажиры погибли. Водитель "Лексуса" также стал фигурантом уголовного дела, он может получить до семи лет. Мера пресечения ни тому, ни другому пока не избрана.