Новым агентом "007" в юбилейном фильме бондианы станет темнокожая актриса

Актрисе Лашане Линч в фильме "Джеймс Бонд 25" достанется номер "007". Очевидно, девушка сыграет секретного агента, впрочем, не Джеймса Бонда – ей всего лишь присвоят "псевдоним" легендарного шпиона, а сам он, по слухам, временно уйдет в отставку. Других сюжетных линий поклонникам саги пока не раскрывают.

Конечно, на этой новости таблоиды знатно хайпанули: после слухов о том, что Джеймса Бонда может сыграть чернокожий актер Идрис Эльба, можно ожидать и более кардинальных решений от авторов проекта, среди которых, кстати, теперь и Фиби Уоллер-Бридж – 34-летняя актриса, сценарист, продюсер и режиссер, известная феминистическими взглядами.

Тем не менее, в юбилейном фильме Бонда по-прежнему будет играть Дэниэл Крейг. Ранее он отказывался вновь выступать в этой роли, но уговоры продюсеров и баснословный гонорар сделали свое дело. Но вот на еще один фильм Крейг едва ли согласится: на последних съемках он травмировал ногу, пришлось делать операцию.