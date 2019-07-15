Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

В начале 2018 года сообщалось о том, что российские банки и международные платежные системы рассматривают возможность внедрения новой технологии, которая позволит клиентам снимать наличные со своих карт на кассах в магазинах. Для этого будут использоваться POS-терминалы, через которые сейчас покупатели оплачивают покупки безналом.

Получить наличные на кассе магазина можно будет лишь при условии совершения какой-либо покупки, иначе торговым точкам будет невыгодно заниматься подобным, сообщил Войлуков. Однако в АБР опасаются, что это может стать нарушением прав потребителей. Ассоциация обратилась за разъяснением в Роспотребнадзор.

В X5 Retail Group сообщили изданию, что уже в этом году сервис может заработать в тестовом режиме в торговой сети "Пятерочка". Как пояснили в пресс-службе, операция будет возможна только при совершении покупки, а тестирование планируется провести в районах с нехваткой банкоматов.

Как сообщалось ранее, в скором времени у Сбербанка появится новая услуга "Покупка с выдачей", которая позволит снимать наличные на кассе магазина.

При этом будет необходимо оплатить покупки картой банка. "Покупка с выдачей" станет доступна предстоящим летом. С июля услуга будет доступна в малых и средних магазинах, а с сентября - в крупных торговых сетях. С карты Сбербанка можно будет снять до 5 тыс. руб. за одну операцию.