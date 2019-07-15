06 Августа 2020
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барецкий, шоу-бизнес (2019) | Фото:rt.tsn.ua

Стас Барецкий объявил голодовку: будет жить на "Боржоми", пока Габуния не извинится перед Путиным

Очень странную акцию протеста начал экс-участник группировки "Ленинград" Стас Барецкий, известный своими экстравагантными выходками. Артист объявил голодовку. Он отказывается принимать пищу до тех пор, пока грузинский журналист Георгий Габуния, обматеривший Владимира Путина, не извинится перед российским президентом. Об этом сообщает РИА ФАН.

Барецкий отметил, что не держит зла на Габунию, однако, тот должен извиниться, чтобы не "замучила совесть". Ранее сам журналист заявил, что извиняться не собирается, а Путин отметил, что не будет обращать внимания на подобные выходки.

При этом Барецкий, судя по всему, не испытывает никакой неприязни в целом к Грузии. Так, он собирается во время голодовки пить минеральную воду "Боржоми", поставки которой в Россию на прошлой неделе активно хотели запретить российские депутаты (кстати, у предприятия "Боржоми" российские инвесторы).

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Стас Барецкий объявил голодовку: будет жить на "Боржоми", пока Габуния не извинится перед Путиным

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Теги: стас барецкий, боржоми, грузия, георгий габуния, владимир путин



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