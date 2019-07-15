МЧС предупредило югорчан об очередном урагане
Спасатели Югры предупредили жителей региона о надвигающейся буре, передает корреспондент Накануне.RU.
Согласно метеопрогнозу, сегодня в Березовском, Белоярском, Советском, Октябрьском районах, Югорске и Нягани возможно усиление ветра порывами до 18-23 метров в секунду. Сотрудники МЧС советуют югорчанам избегать нахождение на улице: отложить уличные работы, а также загородные поездки и походы.
Если непогода все же застала на улице, следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов металлических конструкций, а также не парковать рядом с ними автомобили.
Напомним, что 3 июля ураган прокатился по Нефтеюганску: были повалены деревья и оборваны провода.