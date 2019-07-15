06 Августа 2020
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полигон ТБО в Полетаево (2018) | Фото: Накануне.RU

На полигоне ТБО в Полетаево начнется рекультивация первой карты

В ближайшее время начнется рекультивация первой карты Полетаевского полигона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В настоящий момент на полигоне две рабочие карты, третья находится в проекте. Первая карта уже практически заполнена отходами, в ближайшее время планируется провести ее рекультивацию. На это потребуется более 10 млн руб.

Рекультивация пройдет в несколько этапов. Объект будет укрыт специальной пленкой и засыпан грунтом, затем на этом месте высадят цветы и кустарники.

Кроме того, осенью здесь появятся четыре дополнительные мусоросортировочные линии, а также цех по утилизации крупногабаритного мусора.

В минэкологии рассказали и о планах по строительству полигона в Чишме. В настоящий момент концессионер АО "Управление отходами" так и не приступил к строительству. Министерство будет вынуждено расторгнуть заключенное соглашение и искать другую компанию, которая построит в этом месте полигон с мусороперерабатывающим производством.

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На полигоне ТБО в Полетаево начнется рекультивация первой карты

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Теги: полигон ТБО в Полетаево, рекультивация, полигон в Чишме, мусор, экология,



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