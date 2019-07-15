На полигоне ТБО в Полетаево начнется рекультивация первой карты

В ближайшее время начнется рекультивация первой карты Полетаевского полигона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В настоящий момент на полигоне две рабочие карты, третья находится в проекте. Первая карта уже практически заполнена отходами, в ближайшее время планируется провести ее рекультивацию. На это потребуется более 10 млн руб.

Рекультивация пройдет в несколько этапов. Объект будет укрыт специальной пленкой и засыпан грунтом, затем на этом месте высадят цветы и кустарники.

Кроме того, осенью здесь появятся четыре дополнительные мусоросортировочные линии, а также цех по утилизации крупногабаритного мусора.

В минэкологии рассказали и о планах по строительству полигона в Чишме. В настоящий момент концессионер АО "Управление отходами" так и не приступил к строительству. Министерство будет вынуждено расторгнуть заключенное соглашение и искать другую компанию, которая построит в этом месте полигон с мусороперерабатывающим производством.