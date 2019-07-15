Столтенберг: У России есть последний шанс сохранить ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс для того, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Генсек подчеркнул, что на кон поставлена безопасность Европы.

В случае если Россия примет окончательное решение о выходе из ДРСМД, вся ответственность за грядущие последствия будет возложена на Москву, предостерег Столтенберг.

Ранее Вашингтон выдвинул России ультиматум с требованием уничтожить ракеты 9М729. Компромисса достичь не удалось, и 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией ДРСМД.

За выход из договора о РСМД депутаты Госдумы проголосовали почти единогласно - при одном воздержавшемся.3 июля Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре.

Как сообщает Regnum, глава НАТО высказался о характеристиках российской ракеты, ставшей причиной разногласий между США и Россией. По его словам, эта ракетная система "очень мобильная и ее легко спрятать", а "немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен находятся в пределах ее досягаемости".

Посол РФ в США заявлял, что Россия не будет сама инициировать новые переговоры по данному вопросу.