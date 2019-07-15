Союз биатлонистов России обсудит с Росгвардией запрет использования стрельбищ в черте города

Союз биатлонистов России и Росгвардия на этой неделе проведут совещание, на котором будут обсуждаться вопросы, касающиеся разрешения на работу открытых биатлонных стрельбищ, расположенных в черте города. Ранее Росгвардия не продлила разрешение на хранение и использование оружия Центру зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске.

Союз биатлонистов России собирает информацию от региональных федераций о сложностях с использованием стрельбищ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СБР. Биатлонный центр в ХМАО стал первым лишившимся лицензии спортобъектом, однако в других субъектах стрельбища также расположены в городской черте. В Югре отмечали, что проблема станет всероссийской.

На совещании будет обсуждаться проект нового нормативного акта "об эксплуатации стрелковых объектов", разработанного Росгвардией. Документ готов к процессу общественного обсуждения. Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова направила запрос зампреду Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорю Левитину. Она предложила изменить требования к расположению и укреплению стрельбищ.