Коммунальщики через суд требуют от тюменских коммунистов долги в десятки тысяч рублей

"Уральская теплосетевая компания" требует от тюменского областного комитета КПРФ деньги. Иск подан в областной Арбитраж, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Документ подан 9 июня, на следующий день он принят к производству. "УТСК" требует от коммунистов 33,6 тыс. руб. долгов и пени. Любое обсуждение сторонами иска принимается до 21 августа.

Персек обкома компартии Тамара Казанцева в разговоре с Накануне.RU отметила, что речь идёт о долге за 2017 год. После изучения требований коммунисты намерены связаться с компанией и начать обсуждать, откуда взялась неуплата.

"У нас есть подтверждающие все платежи документы. Иск, возможно, связан с "мусорной" реформой, где "УТСК" занимает определённое место", - сказала Казанцева.