06 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
полиция (2018) | Фото:Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга заняла у знакомых более 160 млн рублей и исчезла вместе с семьей

В Екатеринбурге правоохранители разыскивают женщину, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в мае этого года в полицию поступило около 15 заявлений екатеринбуржцев о том, что в течение апреля и мая их знакомая - 48-летняя Ольга Хорошун - заняла крупную сумму денег под предлогом некой сделки с недвижимостью, а затем пропала и перестала выходить на связь. По данным МВД, общая сумма причиненного ущерба превысила 160 млн руб.

подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере(2019)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Сейчас ведется розыск женщины. Как удалось выяснить полицейским, в мае она вместе с мужем и сыном покинула Екатеринбург, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

"Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, а также лиц, пострадавших от ее действий, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 294-14-94 либо 02", - добавили в ведомстве.

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Жительница Екатеринбурга заняла у знакомых более 160 млн рублей и исчезла вместе с семьей

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Теги: мошенничество, полиция, розыск, Екатеринбург



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