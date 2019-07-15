Жительница Екатеринбурга заняла у знакомых более 160 млн рублей и исчезла вместе с семьей

В Екатеринбурге правоохранители разыскивают женщину, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в мае этого года в полицию поступило около 15 заявлений екатеринбуржцев о том, что в течение апреля и мая их знакомая - 48-летняя Ольга Хорошун - заняла крупную сумму денег под предлогом некой сделки с недвижимостью, а затем пропала и перестала выходить на связь. По данным МВД, общая сумма причиненного ущерба превысила 160 млн руб.

Сейчас ведется розыск женщины. Как удалось выяснить полицейским, в мае она вместе с мужем и сыном покинула Екатеринбург, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

"Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, а также лиц, пострадавших от ее действий, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 294-14-94 либо 02", - добавили в ведомстве.