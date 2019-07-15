СМИ: Boeing 737 MAX вернется в небо не раньше 2020 года

Газета The Wall Street Journal сообщает, что самолеты Boeing 737 MAX, вероятно, не вернутся небо ранее 2020 года. Источники издания сообщают: точных сроков возвращения не может назвать никто, но один из возможных сценариев развития ситуации предполагает, что MAX смогут вернуться в воздух в январе 2020 года.

Это, конечно, совсем не то, чего хотелось бы авиакомпаниям. Тем не менее, они вынуждены выводить 737 MAX из расписания. Так, в воскресенье (14 июля) стало известно, что American Airlines сняла Boeing 737 MAX из расписания минимум до 2 ноября этого года.

Еще месяц назад компания Boeing рапортовала, что у нее готово обновление программного обеспечения для данного типа самолетов. Казалось, вот-вот MAX разрешат летать. Но нет: федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выявило еще один дефект, а затем европейский регулятор направил Boeing и FAA список из пяти дефектов, выявленных у самолета. Один из них связан с автопилотом.

Напомним, по всему миру полеты Boeing 737 MAX были прекращены весной – после второй крупной авиакатастрофы. Октябрьская и мартовская аварии унесли жизни почти 350 человек. Предположительно, причиной катастроф могли стать дефекты программного обеспечение самолета.