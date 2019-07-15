СМИ: Boeing 737 MAX вернется в небо не раньше 2020 года

06 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

СМИ: Boeing 737 MAX вернется в небо не раньше 2020 года

Газета The Wall Street Journal сообщает, что самолеты Boeing 737 MAX, вероятно, не вернутся небо ранее 2020 года. Источники издания сообщают: точных сроков возвращения не может назвать никто, но один из возможных сценариев развития ситуации предполагает, что MAX смогут вернуться в воздух в январе 2020 года.

Это, конечно, совсем не то, чего хотелось бы авиакомпаниям. Тем не менее, они вынуждены выводить 737 MAX из расписания. Так, в воскресенье (14 июля) стало известно, что American Airlines сняла Boeing 737 MAX из расписания минимум до 2 ноября этого года.

Еще месяц назад компания Boeing рапортовала, что у нее готово обновление программного обеспечения для данного типа самолетов. Казалось, вот-вот MAX разрешат летать. Но нет: федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выявило еще один дефект, а затем европейский регулятор направил Boeing и FAA список из пяти дефектов, выявленных у самолета. Один из них связан с автопилотом.

Напомним, по всему миру полеты Boeing 737 MAX были прекращены весной – после второй крупной авиакатастрофы. Октябрьская и мартовская аварии унесли жизни почти 350 человек. Предположительно, причиной катастроф могли стать дефекты программного обеспечение самолета.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Boeing 737 MAX вернется в небо не раньше 2020 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: boeing 737 max, faa



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.07.2019 11:56 Мск Глава IAG объяснил, почему концерн заказал 200 самолетов у Boeing, а не у Airbus
Ранее 12.07.2019 08:42 Мск Boeing отправил в отставку руководителя проекта 737 MAX
Ранее 10.07.2019 08:55 Мск Boeing во втором квартале сократил поставки самолетов более чем на 50%

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров