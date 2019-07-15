Мэр района в Иркутской области, который спасал дом в наводнение, ушел в отставку

Дума Нижнеудинского района Иркутской области отправила в отставку мэра Сергея Худоногова, которого обвинили в спасении своего дома от паводка.

Заседание состоялось 12 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя районной думы.

Худоногов подал заявление об отставке по состоянию здоровья. В настоящее время он находится в больнице.

Ранее вице-премьер России, глава комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от выполнения своих обязанностей главу Нижнеудинского района.

Требование прозвучало после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа. Автор видеоролика, говорит, что этот дом принадлежит главе района, и что вместо того, чтобы помогать простым гражданам, коммунальщики в первую очередь, ведут работы на участке мэра.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении чиновника уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.