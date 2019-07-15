06 Августа 2020
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Алексей Чалый (2018) | Фото: sevzakon.ru

Алексей Чалый, сдавший документы в избирком в последний день, уже снялся с выборов

Бывший "народный мэр" Севастополя и депутат Законодательного собрания Алексей Чалый снял свою кандидатуру с выборов по одномандатному округу № 8. Где он конкурировал бы с членом "своей" команды, также депутатом заксобрания Александром Кулагиным. В статусе кандидата в депутаты таким образом Чалый пробыл ровно 4 дня – с 9 по 13 июля, передает корреспондент Накануне.RU.
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Свое решение сначала выдвигаться в депутаты (повторимся, по округу единомышленника и соратника Кулагина!), а затем отказаться от кампании Чалый в выходные объяснил новыми обстоятельствами. И всячески расхвалил участвующего в выборах Кулагина перед севастопольскими избирателями.

Алексей Чалый в публичном заявлении, сделанном для местных СМИ, поблагодарил тех севастопольских общественников, депутатов и даже бизнесменов, которые противостояли с 2017 года действиям экс-губернатора Дмитрия Овсянникова и его команды. В заявлении он упоминает нескольких чиновников администрации Севастополя, которые, по словам Чалого, проявили принципиальность и не стали выполнять преступных указаний бывшего губернатора, в результате чего поплатились должностями и карьерой.

Чалый также заявил, что примет участие в формировании нового корпуса Законодательного собрания Севастополя, которому предстоит работать до 2024 года. "После чего планирую завершить неожиданно свалившуюся на меня политическую карьеру и далее работать на ниве реализации не политических проектов, которые давно задуманы и которые ждут своего завершения", - заявил Чалый.

Напомним, что выдвижение Чалого 9 июля по округу № 8 стало полностью неожиданностью для многих в Севастополе, заговорили о нарушенных с его (Чалого) стороны договоренностях с руководством местной "Единой России". Вроде бы, согласно договору, новое руководство "ЕР" не стало включать в партсписок людей экс-губернатора Овсянникова, взамен потребовав отказаться от политической борьбы самого Чалого. При этом его сторонники, например, спикер Законодательного собрания Екатерина Алтабаева и даже родной брат Михаил Чалый участвуют в кампании как "единороссы".

Очевидно, что в связи с последовавшей 11 июля отставкой губернатора Дмитрия Овсянникова прежние договоренности "обнулились", участие в кампании Алексея Чалого как своеобразного "паровоза" для группы своих сторонников не понадобилось. Назначенный в Севастополь врио губернатора Михаил Развожаев уже заявил, что настроен на конструктивный диалог и работу как раз с Чалым и близкими ему по взглядам депутатами, которым предстоит получить доверие севастопольцев 8 сентября.

Владимир Путин, Михаил Развожаев(2019)|Фото: kremlin.ru

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Алексей Чалый, сдавший документы в избирком в последний день, уже снялся с выборов

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Теги: Алексей Чалый, Михаил Развожаев, Дмитрий Овсянников, Александр Кулагин, Екатерина Алтабаева, Михаил Чалый, Единая Россия



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