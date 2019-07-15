06 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
спасатель, водолаз (2016) | Фото: komiinform.ru

Зауральские водолазы вернули с того света подростка, который утонул и уже не дышал

В Курганской области водолазы спасли утонувшего мальчика.

Инцидент произошел на несанкционированном пляже "Серебряный ручей" 14 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Водолазы, которые обследовали там дно, услышали крики женщины. Оказалось, что ее сын 2001 года рождения купался, но захлебнулся и ушел под воду. Сотрудники вчетвером начали нырять и вытащили подростка на берег. Несовершеннолетний уже не дышал, но пульс у него был.

С помощью реанимационных мероприятий водолазы привели подростка в чувство и передали медикам. Всего мальчик провел под водой около двух минут.

В МЧС напоминают, что купаться следует только на тех пляжах, где есть спасатели, ведь если бы в этот раз рядом не оказалось водолазов, избежать трагедии бы не удалось.

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Зауральские водолазы вернули с того света подростка, который утонул и уже не дышал

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Теги: Серебряный ручей, пляж, водолазы, подросток, МЧС, спасение



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