Зауральские водолазы вернули с того света подростка, который утонул и уже не дышал

В Курганской области водолазы спасли утонувшего мальчика.

Инцидент произошел на несанкционированном пляже "Серебряный ручей" 14 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Водолазы, которые обследовали там дно, услышали крики женщины. Оказалось, что ее сын 2001 года рождения купался, но захлебнулся и ушел под воду. Сотрудники вчетвером начали нырять и вытащили подростка на берег. Несовершеннолетний уже не дышал, но пульс у него был.

С помощью реанимационных мероприятий водолазы привели подростка в чувство и передали медикам. Всего мальчик провел под водой около двух минут.

В МЧС напоминают, что купаться следует только на тех пляжах, где есть спасатели, ведь если бы в этот раз рядом не оказалось водолазов, избежать трагедии бы не удалось.