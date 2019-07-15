06 Августа 2020
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Самолет &quot;Саратовских авиалиний&quot;, &quot;Саратовские авиалинии&quot;, самолет (2017) | Фото: wikimedia.org

В Саратове самолет с 110 пассажирами выкатился за пределы ВПП

В саратовском аэропорту, который закроется в конце августа, за пределы ВПП выкатился Як-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии". По предварительным данным, у самолета, на борту которого находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, могла возникнуть техническая неисправность. Пострадавших в ЧП нет.

Самолет совершал рейс по маршруту Сургут – Саратов. Сейчас следователи проводят проверку инцидента.

Саратовский аэропорт планируется закрыть к концу лета. Его заменит новая воздушная гавань "Гагарин", которая уже построена в нескольких десятках километров от города. Кстати, на прошлой неделе туда наведался глава Росавиации Александр Нерадько.

Аэропорт "Гагарин" строится на паритетных началах: 7,22 млрд руб. – федеральный бюджет (госпрограмма "Развитие транспортной системы"), еще 2,4 млрд руб. – средства регионального бюджета, 7,7 млрд руб. – инвестиции "Аэропортов регионов" ("дочка" ГК "Ренова" Виктора Вексельберга).

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В Саратове самолет с 110 пассажирами выкатился за пределы ВПП

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Теги: саратов, пассажиры, впп, аэропорт, як-42, саратовские авиалинии



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