Возвращение "желтых жилетов": во Франции в День взятия Бастилии вспыхнули массовые беспорядки

Во Франции полиция задержала 152 человека в ходе массовых беспорядков в День взятия Бастилии.

Известно, что беспорядки были организованы представителями так называемых "желтых жилетов", в результате праздник перерос в потасовки. Власти предприняли повышенные меры безопасности, однако протестующие громко скандировали лозунги "желтых жилетов", а затем стали ломать ограждения.

После этого митингующие начали возводить баррикады, тогда правоохранители решили использовать слезоточивый газ. Как пишет ПолитЭксперт со ссылкой на ТАСС, в целом было задержано более 150 человек.

Напомним, в мае сообщалось, что движение "желтых жилетов" во Франции пошло на спад - тогда на улицы вышло наименьшее количество людей за полгода.