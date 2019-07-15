Имущество прикамского футбольного клуба "Амкар" оценили в 57 млн

"Урало-Сибирский центр независимой экспертизы" оценил имущество обанкротившегося футбольного клуба "Амкар" в 57,3 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующие сведения опубликованы на сайте единого реестра банкротств. В списке имущества более тыс. позиций, в том числе легковые автомобили, автобус, футбольное поле, а также билетно-пропускная система - она является самым дорогим предметом в списке. Ее стоимость оценили в 25,7 млн руб. Основным претендентом на имущество "Амкара" считается прикамский центр спортивной подготовки.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

Задолженность клуба перед игроками и работниками в мае оценивали на сумму свыше 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб. Минспорта Пермского края пыталось войти в состав кредиторов общественной организации и вернуть 543 млн руб. субсидий, выплаченных клубу из бюджета в 2017-2018 годах. В удовлетворении этих требований было отказано. Рассмотрение апелляционной жалобы на решение арбитражного суда по иску к футбольному клубу "Амкар" состоится 20 августа.