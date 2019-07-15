Покинувший со скандалом думу Югорска политик намерен стать главой посёлка

Экс-депутат думы Югорска Антон Пантин, потерявший пост "из-за утраты доверия", как самовыдвиженец участвует в выборах главы посёлка Коммунистический, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом он рассказал в соцсетях. Теперь ему нужно собрать подписи жителей посёлка. 16 июля он приедет в посёлок, чтобы пообщаться с ними. Согласно данным "ГАС-выборы", пока на выборы главы Коммунистического выдвинуты двое – в борьбе за пост участвует также либерал-демократ Валентина Шурко.

Напомним, ранее стало известно, что в выборах Совета депутатов Коммунистического участвует судимый за кражу "единоросс".