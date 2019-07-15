06 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Антон Пантин (2019) | Фото: vk.com, Антон П.

Покинувший со скандалом думу Югорска политик намерен стать главой посёлка

Экс-депутат думы Югорска Антон Пантин, потерявший пост "из-за утраты доверия", как самовыдвиженец участвует в выборах главы посёлка Коммунистический, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом он рассказал в соцсетях. Теперь ему нужно собрать подписи жителей посёлка. 16 июля он приедет в посёлок, чтобы пообщаться с ними. Согласно данным "ГАС-выборы", пока на выборы главы Коммунистического выдвинуты двое – в борьбе за пост участвует также либерал-демократ Валентина Шурко.

Напомним, ранее стало известно, что в выборах Совета депутатов Коммунистического участвует судимый за кражу "единоросс".

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Покинувший со скандалом думу Югорска политик намерен стать главой посёлка

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Теги: Антон Пантин, посёлок Коммунистический, выборы главы



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Ранее 09.09.2019 08:34 Мск На выборах главы югорского поселка, куда выдвинулся бывший депутат думы Югорска, лидирует "единоросс"
Ранее 23.07.2019 15:07 Мск Избирком принял подписи экс-депутата думы Югорска, который намерен возглавить Коммунистический

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