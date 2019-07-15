06 Августа 2020
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Антипинский НПЗ, Новый поток, New Stream, Дмитрий Мазуров (2016) | Фото: накануне.ru

Силовики задержали бывшего владельца Антипинского НПЗ

В аэропорту Шереметьево задержан председатель совета директоров группы New Stream, бывший совладелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров. Он проходит подозреваемым по уголовному делу.
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Задержание произошло 13 июля, Мазурова доставили в Следственный департамент МВД России и предъявили постановлении о признании его подозреваемым, сообщают "Ведомости", сегодня следственный комитет будет ходатайствовать о его аресте. Дело связано с аферами с кредитными средствами: речь идет о мошенничестве с кредитом, взятым New Stream у Сбербанка на сумму $1,75 млрд на строительство предприятия. По данным "Коммерсанта", предприятие было построено по стоимости ниже рыночной.

Между тем в New Stream считают действия в отношении Мазурова неправомерными. Топ-менеджер не скрывался от следствия и в июле уже давал пояснения Следственному комитету по всем интересующим следственные органы обстоятельствам, заявили там.

Как сообщало Накануне.RU, в суде находится дело о банкротстве Антипинского НПЗ. В иске о самобанкростве АНПЗ оценил свой суммарный долг в 346 млрд руб.

В июне завод сменил собственника: на 80% компания принадлежит "Сокар Энергоресурс" (СП кипрской Socar Russia Investments Ltd (60%) и Сбербанка (40%). Еще 20% АНПЗ принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.

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Силовики задержали бывшего владельца Антипинского НПЗ

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Теги: Антипинский НПЗ, Дмитрий Мазуров, Новый поток, группа New Stream



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