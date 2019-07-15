06 Августа 2020
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Экономика В России
ледокол 50 лет Победы, Северный полюс, Арктика (2016) | Фото: russiadiscovery.ru

Сечин просит 2,6 трлн рублей в качестве льгот на развитие Арктики

В освоение Арктики нефтяные компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн руб., но для этого им нужны беспрецедентные налоговые льготы ценой 2,6 трлн руб.

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, которое он написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Чтобы получить льготы, Сечин просит главу государства поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

На письме Путин написал поручение премьеру Дмитрию Медведеву: "Проработать предложение и доложить", пишет газета "Ведомости".

Как сообщалось ранее, создание Северного широтного хода позволит решить поставленную президентом задачу по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 г. СШХ даст новый импульс для развития ЯНАО, позволит наращивать темпы разработки месторождений и упростит доставку грузов из Западной Сибири.

Строительство СШХ запланировано на 2018-2022 гг., ввод в эксплуатацию – на 2023 г. Объект разгрузит Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив осуществить перевозку новых видов грузов. Железная дорога открывает путь к новым, ранее труднодоступным месторождениям, сокращает протяженность доставки грузов, через порт Сабетта.

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Сечин просит 2,6 трлн рублей в качестве льгот на развитие Арктики

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Теги: Арктика, Роснефть, Сечин



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Ранее 25.10.2019 07:44 Мск Ради арктических льгот Правительство может изменить бюджетное правило

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