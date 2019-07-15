06 Августа 2020
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Экономика В России
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: playcast.ru

О предстоящем росте экономики РФ заявили лишь 15% российских бизнесменов

Настроения частного бизнеса в России в июне опустились до минимального уровня за три года.

Как следует из обзора IHS Markit, ожидания роста деловой активности сократились до 15%, хотя еще в феврале составляли 25%. Это самый низкий показатель с февраля 2016 года. Компании связывают надежды в основном с планами инвестировать во внедрение новых технологий, ремонт оборудования и разработку новых продуктов. По словам экспертов, некоторые рассчитывают на рост продаж и выход на новые рынки благодаря маркетингу и рекламе.

Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10% и самый низкий показатель с февраля 2016 года.

Угрозами для роста, по мнению участников исследования, остаются усиление конкуренции, сложные условия для малого и среднего бизнеса, слабый внутренний и внешний спрос, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, российская экономика достигла структурного потолка и не будет расти темпами, превышающими показатели первого квартала 2019 г., без проведения структурных реформ. Об этом на Международном финансовом форуме заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Экономика растет в пределах 1,5-2%, этот результат Россия будет иметь без структурных изменений, сказала глава ЦБ.

"Потому что политика по поддержанию макроэкономической стабильности позволяет только стабилизировать экономику около ее текущего потенциала", – отметила она, добавив, что бизнес не видит перспектив, а население без растущих доходов не чувствует улучшения жизни.

"Корень проблем нужно искать именно в структуре российской экономики, а не во внешних условиях, которые сейчас в целом приемлемы", – цитирует Набиуллину "Интерфакс".

Структурные преобразования приведут к перераспределению трудовых и финансовых ресурсов в сферы с "большей производительностью", которые создают более высокую добавленную стоимость, сказала Набиуллина. Однако следом глава ЦБ пояснила, что под "структурными реформами" она понимает лишь благоприятный инвестклимат: "Нужно создать стимулы для предпринимательской инициативы. Экономический рост создает бизнес, а не государство. Государственные инвестиции не могут подменить частные. И даже при успешной реализации нацпроектов в их государственной части нет никакой гарантии, что они создадут соразмерный мультипликативный эффект через расширение частных инвестиций".

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О предстоящем росте экономики РФ заявили лишь 15% российских бизнесменов

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Теги: экономика, бизнес, компании



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