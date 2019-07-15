06 Августа 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Bulgaria Air доставит россиян, оставшихся в Бургасе из-за отмены рейса

Авиакомпания Bulgaria Air перевезет 146 пассажиров рейса из болгарского города Бургас в Санкт-Петербург, который был отменен вечером 13 июля из-за технической неисправности лайнера, и вернет их в РФ рейсами до Москвы.

После этого перевозчик обеспечит перелет в Санкт-Петербург. В авиакомпании призывают всех пассажиров рейса, остававшихся в Бургасе, связаться с представителями Bulgaria Air для того, чтобы получить места в самолете, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, из-за проливных дождей аэропорт Бургаса был частично блокирован, рейсы пришлось задержать, или вовсе отменить.

Проблемы возникли у российских туристов, которые целую ночь провели в ожидании вылета в Санкт-Петербург в воздушной гавани.

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Bulgaria Air доставит россиян, оставшихся в Бургасе из-за отмены рейса

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Теги: Bulgaria Air, Болгария



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