Bulgaria Air доставит россиян, оставшихся в Бургасе из-за отмены рейса

Авиакомпания Bulgaria Air перевезет 146 пассажиров рейса из болгарского города Бургас в Санкт-Петербург, который был отменен вечером 13 июля из-за технической неисправности лайнера, и вернет их в РФ рейсами до Москвы.

После этого перевозчик обеспечит перелет в Санкт-Петербург. В авиакомпании призывают всех пассажиров рейса, остававшихся в Бургасе, связаться с представителями Bulgaria Air для того, чтобы получить места в самолете, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, из-за проливных дождей аэропорт Бургаса был частично блокирован, рейсы пришлось задержать, или вовсе отменить.

Проблемы возникли у российских туристов, которые целую ночь провели в ожидании вылета в Санкт-Петербург в воздушной гавани.