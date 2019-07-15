СМИ: в России предложено увеличить выплаты по социальным контрактам

В Министерстве труда РФ предложили увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств федерального бюджета.

В прошлом году жители страны получали от государства в среднем 37,8 тыс. руб. при условии устройства на работу, переобучения на другую профессию или открытия собственного дела. Однако в большинстве случаев данные средства не помогали россиянам выйти из бедности.

Лишь 33,3% жителей страны, заключивших контракт, смогли перейти черту бедности. Изначально ожидалось, что значительные улучшения произойдут в жизни 47%. Как считают чиновники, причина тому - снижение размера единовременной выплаты с 38,2 тыс. руб. в 2017-м до 37,8 тыс. руб. в 2018 году.

В Минтруде считают, что для решения данной проблемы необходимо 7 млрд руб., сообщают "Известия".

Тем временем, группа депутатов от "Справедливой России" внесла в Госдуму проект закона о Фонде национального сбережения. В него предложено направлять 90% дополнительных нефтегазовых доходов, которые будут ежегодно распределяться в равных долях среди всех жителей России.

"Эсеры" предложили свой рецепт повышения благосостояния населения. Мера увеличит темпы экономического роста за счет наращивания объемов внутреннего спроса и потребления среди населения, указывают депутаты. Если исходить из трехлетнего проекта бюджета, в 2020 г. в Фонде национального сбережения окажется более 10 трлн руб. (размер ФНБ к тому времени увеличится до 11,3 трлн или 10,3% ВВП). Если же отчислять туда 90% средств, которые поступят лишь в течение 2020 г. (депутаты предлагают создать Фонд в следующем году), то сумма составит 2,5 трлн руб.

При первом сценарии, каждый россиянин получит более 17 тыс. руб. в год, при втором - 68 тыс. руб.