06 Августа 2020
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Экономика В России
карта, бесконтактная оплата (2019) | Фото:Накануне.RU

В России снизят комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Международная платежная система Visa уведомила банки о планах снизить межбанковские комиссии при покупке недвижимости и автомобилей.

Как ожидается, это произойдет с 1 октября. В ВТБ, Альфа-банке и "ФК Открытие" уже подтвердили получение уведомления. Комиссии будут установлены на следующих уровнях: 0,8%, но не более 10 тыс. руб. с одной покупки для недвижимости и автомобилей, 1,3% для аптечных сетей, 1% для образовательных услуг, 1% для лицензированных учреждений сферы здравоохранения. В данный момент средний размер комиссии для этих категорий составляет 1,99%.

Как сообщили в компании, Visa время от времени пересматривает ставки межбанковской комиссии, чтобы обеспечить необходимые условия на рынке для развития электронных платежей и сети их приема, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Госдума может принять во втором чтении поправки в закон "О национальной платежной системе", которые в нынешнем виде могут привести к уходу из России таких международных платежных систем как Visa и MasterCard.

Законопроект должен запретить платежным системам отключать российские банки, попавшие под санкции, от расчетов по картам. Естественно, на такие меры иностранные системы вряд ли пойдут, а значит, вероятнее всего, они прекратят свою деятельность на территории РФ.

У российских Visa, MasterCard и других "дочек" международных операторов нет возможности привести свои правила в соответствие с требованиями ЦБ прежде всего с юридической точки зрения, поэтому им проще будет уйти. В результате больше всего пострадают клиенты: прием карт российских банков за рубежом станет невозможен, а внутри страны не будут принимать карты зарубежных банков.

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В России снизят комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

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Теги: невидимость, автомобили, visa



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