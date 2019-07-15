Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами

Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.

ДТП произошло в Запорожской области. Дети возвращались с курортов. По предварительной информации, причина происшествия - обгон колонны легковыми авто.

Обгоняли колонну два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и бус службы безопасности президента.

Кортеж направлялся в Киев, однако самого Зеленского в нем не было - глава государства улетел на самолете.

По предварительным данным, пассажиры автобусов не пострадали, сообщает РИА "Новости".

Днем ранее жители и гости Одессы смогли наблюдать необычное явление - президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении сотрудников своей администрации в плавательных трусах появился на городском пляже, об этом говорится в ролике, опубликованном на странице офиса Зеленского в соцсети Facebook.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в подписи к видео.

На видеозаписи Зеленский общается с людьми, пытается выяснить, теплая ли вода. После этого он заходит в воду и начинает плыть.