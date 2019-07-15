06 Августа 2020
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Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Мэр Тбилиси сообщил, почему Путин неправ

Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил российского президента Владимира Путина в предоставлении населению неверной информации о геноциде в Южной Осетии.

"Мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно", — сказал глава города, тем самым прокомментировав слова лидера России о том, что грузинские войска жестко действовали в Осетии в 1919 и 1920 годах. Каладзе  считает, что власти Грузии должны не только отреагировать на слова Путина, но и предпринять действия, сообщает Lenta.ru.

Ранее Путин сообщил, что антирусские настроения в Грузии "раздуваются людьми, которые либо не знают ничего, либо не учитывают [наследие], и в итоге наносят вред грузинскому народу". "К этому нужно относиться по-серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков", - сказал он.

7 июля комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) принял резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Также Россию обвинили в "оккупации" и "аннексии" двух стран.

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Мэр Тбилиси сообщил, почему Путин неправ

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Теги: Путин, Каха Каладзе, Тбилиси



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