Эрдоган: Сделка по С-400 - важнейшая в истории Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор о поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-400 самым важным в истории страны.

"Потому что это не только логика рынка. Это партнерство, это процесс перехода на совместное производство. И после этого процесса речь может идти о С-500, опять же с Россией. Мы не думаем только о сегодняшнем дне, мы должны думать далеко на будущее", — заявил лидер страны.

Эрдоган отметил, что с помощью С-400 страна не готовится к военным действиям, а только старается обеспечить национальную безопасность. Президент Турции также сообщил, что направил в Россию сто специалистов для обучения работе на российских зенитно-ракетных комплексах, сообщает РИА "Новости".

Турция покупает у России четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Тем временем, сенаторы США из комитетов по Вооруженным силам и по международным делам осудили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "за опасное партнерство с Путиным" в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, говорится в сообщении на сайте комитета по международным делам.

Напомним, штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35. Ранее стало известно, что американские власти отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф"является приоритетом для Москвы и Анкары.

По его словам, это одна из "серьёзных задач" по укреплению сотрудничества двух государств в военно-технической сфере.