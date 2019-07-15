06 Августа 2020
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Экономика В России
печатный станок, рубль, пятитысячная купюра, 5000 рублей (2017) | Фото: gazeta.a42.ru

Рубль назван самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"

Стоимость российского рубля на 64,5% ниже справедливого курса согласно "индексу бигмака", опубликованному журналом The Economist.

Он рассчитывается на анализе паритета покупательской способности валют, исходя из стоимости бургера сети McDonald's. Принцип основывается на том, что ингредиенты для его приготовления одинаковы во всех странах, а согласно теории о паритете покупательской способности, на одну и ту же сумму в разных валютах можно купить одинаковый объем товаров.

Как говорят аналитики, в США бигмак стоит $5,74, а в России - 130 руб., т.е. чуть больше $2. Таким образом, реальный курс российской валюты должен составлять 22,65 руб. за один доллар США.

Однако текущий валютный курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты. Это больше чем у украинской гривны, румынской леи, южноафриканского рэнда и малайзийского ринггита. Таким образом, в соответствии с "индексом бигмака" сегодня рубль является самой недооцененной валютой, сообщают "Известия".

Тем временем, рубль вышел на новый уровень укрепления. Как сообщала аналитик информационного-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова, российская национальная валюта не первую неделю подряд демонстрирует уверенность, и очевидно, что это устойчивый тренд. По словам эксперта, в настоящее время резкого и выраженного негатива для рубля нет, и существует вероятность некоторого укрепления.

Как считает Бодрова, доллар может закрепиться в пределах 63–65 руб., а евро — в районе 70,85–73,50 руб. Кроме того, нефть марки Brent достигла 63,35 руб. Новой целью может стать рост стоимости до 66,50 рубля, что также укрепит рубль.

Как отметила аналитик, валюту для иностранных отпусков и каникул стоит покупать уже сейчас, сообщает "Российская газета".

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Рубль назван самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"

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Теги: рубль, доллар, индекс бигмака



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