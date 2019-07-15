ДТП в Башкирии: стали известны новые подробности

В Башкирии произошла автоавария, в которой погибли шесть человек и пострадали 28.

Еще 13 человек госпитализированы. ДТП могло произойти из-за сильного ливня. Об этом сообщил руководитель республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов. При этом он ссылается на слова водителя транспортного средства.

Напомним, авария случилась 14 июля в Архангельском районе Башкирии на 61 км трассы Уфа - Инзер - Белорецк. Там опрокинулся автобус, в котором находились с 39 пассажиров. Транспортное средство ехало из Миндигулово в Набережные Челны, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о пяти погибших в данном ДТП.