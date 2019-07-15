Соболь плотно пообедала перед голодовкой

Бывший кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь заявила вечером 13 июля, что будет голодать, пока ей не разрешат участвовать в выборах. На следующий день во время несогласованного митинга возле Мосгоризбиркома она еще раз озвучила свои планы голодать и добиваться своего.

Телеграм-канал «Шавки Красовского» опроверг ее заявление, опубликовав видеоролик, на котором запечатлена юрист ФБК, обедающая перед митингом в московском кафе.

Получается, что голодовка у Соболь только на словах. На самом деле она ест и не стесняется, причем в людном месте – в кафе.

В воскресенье либералы организовали акцию в Новопушкинском сквере Москвы под видом «встречи с избирателями». Конечно, она была не согласована со столичными властями. Пришло около тысячи человек, которые, выкрикивая лозунги, дошли до московской мэрии, а потом до избиркома.

Там Любовь Соболь еще раз гордо заявила о голодовке, подчеркнув, что не будет есть, пока к ней не выйдет глава комиссии Горбунов. Юрист ФБК попросила через Twitter принести к Избиркому «воду, пенки и палатки», чтобы пикетировать здание.

Горбунов к митингующим из здания избиркома не вышел – он проводит выходные на даче в Подмосковье.