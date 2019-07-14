"Это просто встреча с избирателями!" В Москве во время протестной акции полиция задержала "навальняшку" Любовь Соболь

В Москве на несогласованной акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального полицейские задержали Любовь Соболь, об этом пишет Mash.

14 июля несколько тысяч человек сначала митинговали возле здания мэрии Москвы, а потом пришли к Мосгоризбиркому, где толпа начала скандировать: "Захват, захват!"

Полицейские много раз пытались призвать людей к разуму и предлагали мирно разойтись по домам. В итоге полицейских призывов никто не понял и правоохранители начали действовать.

Всего задержали 25 человек, в том числе соратницу Навального Любовь Соболь. Женщина кричала и требовала пересчета подписей, а в свое оправдание выкрикивала, что несогласованная акция протеста - это всего лишь встреча с избирателями.

Ранее Соболь превратила процедуру передачи голосов избирателей в настоящее шоу. "Крикливая женщина в красном" прошлась по Арбату с немногочисленными поклонниками, торжественно неся в руках коробку с логотипом. Недавно журналисты обнаружили "фабрику подписей" за оппозиционных кандидатов, в том числе за Соболь. Как сообщала "Московская газета", недавно правоохранители нашли квартиру, в которой неустановленные лица подделывали подписи в поддержку кандидатов от "Команды Навального". В качестве "штаба" неизвестные использовали жилое помещение в Пресненском районе Москвы, а процесс подделки подписей называли "работой".