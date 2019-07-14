Под Нижним Тагилом утонули двое детей

Под Нижним Тагилом утонули два мальчика 8 и 17 лет, об этом Накануне.RU сообщили в Центре защиты населения и территории города.

Трагедия произошла 14 июля в районе Песчаного поселка на реке Тагил.

8-летний ребенок пошел плавать, но внезапно начал тонуть. Ему на помощь ринулся его старший 17-летний брат, однако не сумел его спасти, и погиб сам.

Младшего мальчика достали из воды очевидцы ЧП, кто-то пытался спасти ребенка, проводя реанимационные мероприятия, однако несовершеннолетний скончался. 17-летнего подростка достали из воды прибывшие на место водолазы.