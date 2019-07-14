06 Августа 2020
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полиция (2018) | Фото:Накануне.RU

"Нападение было, в полиции врут!" Пермские фанаты стали очевидцами избиения уфимских болельщиков в Екатеринбурге

Нападение фанатов "Урала" на футбольных болельщиков из Башкирии было - это произошло в здании отеля "Гуру" на ул. Репина, 22, об этом Накануне.RU сообщил один из пермских любителей футбола Денис, который приехал в Екатеринбург посмотреть хорошую игру.
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Ранее издание Чемпионат.ком также сообщало о потасовке, но в ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что матч на "Центральном" стадионе Екатеринбурга прошел достойно и ничем омрачен не был.

"Напали на уфимцев, нападавших было 35-40 человек. Минимальные телесные повреждения - красные лица, синяки небольшие. Просто напали в торговом центре. Уронили, немного побили. У одного парня было что-то с ухом, шла кровь. Все это длилось около минуты, затем фанаты "Урала" убежали. Также со слов полиции, которая была на месте там, было задержано не 4 человека, а гораздо больше. В том числе, были задержаны фанаты из Екатеринбурга", - рассказал Денис.

Молодой человек уверен, что никто никаких заявлений в полицию писать не станет.

"Тишина лишь потому, что это околофутбол. Заявлений в полицию тоже никаких не будет как обычно, и всего прочего. Я тоже это считаю нормальным", - отметил Денис.

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"Нападение было, в полиции врут!" Пермские фанаты стали очевидцами избиения уфимских болельщиков в Екатеринбурге

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Теги: полиция, фанаты, Валерий Горелых, нападение, болельщики, Урал, Уфа



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